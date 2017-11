Togo: Enfin un véritable bureau pour les gens de mer du Togo

Le gouvernement a annoncé jeudi la création d'une 'Cellule présidentielle d'exécution et de… Plus »

« S'il nous est reproché de n'avoir jamais organisé d'assemblée générale, mieux vaut tard que jamais. Et nous sommes ainsi partis pour une nouvelle assemblée l'année prochaine. Si quelqu'un n'est pas dans le bureau aujourd'hui, rien ne prouve pas qu'il ne le soit dans un an », a-t-il déclaré.

Dans son toute première déclaration à la presse, une déclaré qualifiée de « baptême de feu » par ses collègues, le Père SOWAH a reconnu la mission qui l'attend et qu'elle compte mener en collaboration avec l'Eglise, les syndicats des gens de mer et les autorités portuaires qui sont les principales entités composant le Comité.

