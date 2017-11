Togo: Le mercredi noir des braqueurs de Lomé

Le gouvernement a annoncé jeudi la création d'une 'Cellule présidentielle d'exécution et de… Plus »

Fait marquant dans ces trois cas présentés est que tous les présumés sont des jeunes. Le moins d'entre eux âgé a 18 ans et le plus âgé a 40 ans.

Le second groupe, quant à lui est constitué de cinq personnes formant « une bande de voleurs à l'arrachée sévissant dans les secteurs de Bè et environs », a-t-elle ajouté.

« Les intéressés se font passer pour des passagers sollicitant les services des conducteurs de taxi-moto. Ils choisissent comme destination des zones non éclairées où ils agressent les conducteurs et leur arrachent leurs engins », a déclaré la Commissaire de Police au 1er Arrondissement Kolaama AKOUNDA,.

« Mercredi noir », c'est le nom que donneraient certainement les braqueurs de Lomé et environs à la journée de ce mercredi 22 novembre 2017. Et pour cause, neuf (09) des leurs interpellés par la Police Nationale ont été présentés ce mercredi à la presse. La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a présenté 2 et le Commissariat de Police du 1er arrondissement a présenté 8.

