Afrique: Classement FIFA octobre 2017 - La RDC se maintient à la 4ème place en Afrique et 36ème dans le Monde

Malgré sa non qualification à la prochaine Coupe du Monde de la Fifa, Russie 2018, la République Démocratique du Congo n'a pas perdu sa 4ème place dans le continent africain.

C'est le résultat du classement mensuel du mois d'octobre, publié hier jeudi 23 novembre, à partir de Zurich, en Suisse. Par contre dans le Monde, la RDC a perdu une seule place. Elle est passée de la 35ème à la 36ème place.

Un classement qui démontre que la RDC méritait bien une qualification à la grand-messe du football mondial, au mois de juin prochain, en Russie. Les Léopards, faut-il rappeler, ont été éliminés avec 13 points (+7). Une bonne campagne marquée par quatre victoires, un match nul et une défaite. La Tunisie qui s'est emparée de l'unique place mis en jeu dans ce groupe, s'en est sortie seulement avec un point d'écart, soit 14 points. Dans le groupe C, par exemple, le Maroc s'est qualifié avec 12 points (+11), moins que la RDC, de même que l'Egypte dans le groupe E avec 13 points (+4). Comme pour dire, les Léopards ont fait une très bonne campagne, et méritaient une place en Russie.

S'il y avait une sixième nation qui devait être qualifiée comme meilleur perdant dans l'ensemble, c'est la RDC, meilleure deuxième de tous les groupes. Le Burkina-Faso deuxième du groupe D ne compte que 9 points, de même que l'Ouganda, deuxième du groupe E. Peu importe cet exploit, la page a été tournée pour les Léopards qui ne seront pas à la Coupe du Monde. Les regards doivent être tournés vers la Can Cameroun 2019.

Sénégal au podium en Afrique

Par ailleurs, le Sénégal 3ème au classement du mois de septembre dernier, a détrôné l'Egypte, et règne désormais au sommet du continent africain. Le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde, 15 ans après sa dernière qualification en 2002. Dommage, la première nation africaine ne figure pas dans le top 20 du Monde. Le Sénégal est plutôt 23ème dans le Monde. Le top 10 africain se présente de la manière suivante : le Sénégal, la Tunisie, l'Egypte, la RDC, le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Somalie, c'est la toute dernière nation qui ferme la marche du classement Fifa dans le Monde. Les cinq premiers au Monde sont : l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine et la Belgique. Ils seront bel et bien tous présents en Russie.

La Caf à la rescousse de ses 5 qualifiés

Le comité exécutif de la Caf a mis sur pied une commission chargée d'étudier le type d'accompagnement que doit apporter son instance aux représentants de l'Afrique à la Coupe du monde-Russie 2018. Ladite commission, qui tiendra sa première réunion en marge du tirage au sort de la Coupe du monde. A la demande des pays concernés, le comité exécutif a approuvé le report de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019, prévue au mois de mars 2018, afin de permettre aux représentants africains en Russie de mettre à profit cette période FIFA pour amorcer les préparatifs. Le secrétariat général se chargera de proposer un calendrier amendé en conséquence, à soumettre à l'approbation du comité exécutif.