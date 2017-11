Congo-Kinshasa: Calendrier électoral - ECC - Rév. André Bokundoa Bo-Likabe tient au respect des dates

« Seigneur Notre Dieu, toi qui donnes la paix et qui est la paix en personne. Tu n'habites pas où se trouve… Plus »

Dans son explication sur le processus électoral, le Vice-président de la CENI, d'une manière pédagogique, a fait savoir le niveau d'avancement des opérations d'enrôlement dans le Kasaï central et les deux territoires de Luiza et Kamiji. Les statistiques présentées aux révérends pasteurs démontrent que la CENI a, dans sa gibecière, 44.500.000 millions d'électeurs enrôlés. Il a aussi fait savoir le chemin critique après l'enrôlement au Kasaï.

Profitant de la présence de Messeigneurs Présidents provinciaux, de Présidents Communautaires et Représentants légaux, le Vice-président de la Ceni, Norbert Basengezi a été invité pour expliquer l'évolution du Fichier électoral, le contenu du calendrier électoral et la machine à voter. Le débat a suscité les éclaircissements qui ont convaincu les hommes de Dieu. Le Rév. Dr. André Bokundoa Bo-Libake a tenu au respect des dates contenues dans le calendrier. En attendant que le comité se prononce sur le processus électoral, il reste convaincu que la machine à voter telle qu'expliquer par Norbert Basengezi est fiable pour les élections en RDC.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.