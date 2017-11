Congo-Kinshasa: Dossier Ferré-Koffi - Une contre-attaque se prépare en justice !

« Seigneur Notre Dieu, toi qui donnes la paix et qui est la paix en personne. Tu n'habites pas où se trouve… Plus »

Tandis que le Roi du Tcha-Tcho va se produire en concert «Koffi à la carte», le 22 décembre, en la salle ShowBuzz. Toutefois, le dossier qui oppose les deux stars en justice n'a pas laissé indifférents les observateurs avertis. Nombreux pensent que l'Union des musiciens congolais (Umuco) devra promptement intervenir pour trouver un arrangement à l'amiable afin que Ferré Gola et Grand Mopao fument le calumet de la paix. Le président des musiciens, Verckys Kiamwangana, est appelé à jouer son rôle pour réconcilier les protagonistes en ce moment où la musique congolaise a besoin de l'unité pour faire face à la concurrence sur la scène continentale dominée par les ouest africains et surtout à la piraterie qui gangrène le secteur en RDC. Car, dit-on. Vaut mieux un arrangement à l'amiable qu'un mauvais procès.

Pour lui, les hostilités sont lancées. Pour dire qu'il se prépare pour une contre-attaque, conformément au droit et aux lois de la République. «Les gens qui réussissent ont deux choses sur leurs lèvres: "sourire et silence". Le sourire peut résoudre un problème, le silence peut éviter les problèmes. Le sucre et le sel peuvent être mélangés, mais les fourmis ne préfèrent que le sucre. Qu'est-ce que j'avais dit », a indiqué l'auteur de la chanson "Sens interdit", sur sa page Facebook.

Selon nos fins limiers, l'auteur de l'album « Loi » a déposé une plainte à la Police judiciaire, dans laquelle il accuse Ferré Gola de diffamation, injure et imputation dommageable lors de son passage dans une des émissions dans les médias et sur Internet.

Pendant que la justice française l'attend encore et toujours pour être jugé sur le fameux dossier de "viol et séquestration" de danseuses, la star Koffi Olomidé resurgit dans une autre affaire judiciaire, à Kinshasa.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.