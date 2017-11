Cote d'Ivoire: Sara 2017 - Alain Donwahi découvre les stands

Il a visité plusieurs stands dont celui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao)

Sara 2017: Alain Donwahi découvre les stands

Peu après 16 heures, Alain Donwahi Richard, le ministre des Eaux et Forêts était, hier, sur le site su Salon international de l'Agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara). Il a visité plusieurs stands dont celui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao).

En compagnie de Kobénan Kouassi Adjoumani, son homologue des Ressources animales et halieutiques, le ministre des Eaux et Forêts s'est longuement entretenu avec le représentant-résidant de cette agence onusienne à Abidjan, Germain Dasylva.

Au cours de cette visite, le patron des Eaux et Forêts a également visité le pôle réservé aux animaux. Plus tard, la délégation a même été rejointe par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Coulibaly Mamadou Sangafowa. Une occasion pour lui de découvrir ces grands ovins et bovins de race améliorée, tel le taureau Holstein. L'animal de quatre ans né à Bingerville, près d'Abidjan, pèse 1,5 tonne.

Il fait partie des grandes attractions de ce 4e Sara placé autour du thème : « Transformation structurelle de l'économie agricole face aux changements climatiques » et qui se tient en zone aéroportuaire, dans la commune de Port-Bouët. La délégation des officiels a même assisté à un défilé de ces animaux de race améliorée.