Cote d'Ivoire: Infrastructures économiques - Deux entreprises primées pour l'excellence

Infrastructures économiques: Deux entreprises primées pour l'excellence

Les entreprises NSE et SEKAD, respectivement 2e et 3e, reçoivent leurs trophées

C'est le ministre des Infrastructures économiques, lui-même, qui a tenu à leur remettre leur prix. Les entreprises NSE Côte d'Ivoire et SEKAD Côte d'Ivoire, respectivement 2e et 3e au Prix d'excellence 2017, ont en effet reçu des mains du ministre Amédée Kouakou, hier, à son cabinet au Plateau, leurs trophées et diplômes d'honneur. Ce, en présence des représentants de toutes les structures sous la tutelle du ministère.

NSE-CI, entreprise ivoirienne implantée en Côte d'Ivoire depuis 2012 et dirigée par Gérard Kouassi et SEKAD-CI, installée, elle, depuis 1996 et dirigée par Adama Sangaré, sont deux sociétés de Btp, spécialisées dans la construction de routes et d'ouvrages d'art.

Le porte-parole des récipiendaires, à savoir le représentant de NSE-CI, George Amalaman, voit à travers cette distinction la reconnaissance par la nation de leurs efforts, mais surtout un challenge pour une qualité plus importante de leurs services. « C'est particulièrement un honneur pour nous qui existons seulement depuis quelques années en Côte d'Ivoire d'avoir la reconnaissance de l'Etat. Nous avons beaucoup travaillé sur les projets de construction de routes qui nous ont été soumis. Nous promettons de travailler davantage pour avoir les années prochaines le premier prix d'excellence », s'est-il félicité. Le premier prix d'excellence au titre du ministère des Infrastructures économiques, qui a été remis le 6 août par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, rappelons-le, avait été décerné à l'entreprise Franzetti Côte d'Ivoire.

Le ministre Amédée Kouakou a rappelé l'attachement du Chef de l'Etat à l'excellence. « On sait tous l'attachement du Président de la République à l'excellence. C'est d'ailleurs pourquoi ce prix a été institué. C'est pour vous amener à toujours mieux faire. Car l'ambition d'émergence que la Côte d'Ivoire veut atteindre en 2020 devra passer par des infrastructures routières de qualité », a indiqué le ministre.