Tunisie: Une tradition qui perdure

Si aujourd'hui encore cette fête religieuse attire des milliers de visiteurs (l'année dernière, la ville en a accueilli 300.000), c'est que l'ambiance de la ville, recourt pour s'exprimer, aux concours de lecture du Coran et de chants liturgiques et aux arts de l'architecture, de la couleur, de la poésie...

En fait, Kairouan pendant le Mouled, c'est un monde magique, en images contrastées, en visions modernes et anciennes : tapis et guirlandes accrochés aux murs, rues illuminées jour et nuit, odeur d'encens et d'eau de rose dans l'air, concours de lecture du Coran dans les mosquées et spectacles variés qui s'accordent à merveille avec la piété kairouanaise.

En outre, on badigeonne tous les lieux de culte, les façades des maisons et des commerces, et on prépare l'assida traditionnelle, l'assida au zgougou et de grandes quantités de makroudhs : makroudhs aux amandes, aux dattes, aux grains de césame.

Par ailleurs, des citoyens et des ONG profitent de la célébration du Mouled pour circoncire des enfants pauvres ou orphelins au mausolée de Sidi Sahbi, dans une ambiance chaleureuse et émotive, où les youyous de joie se mêlent à l'odeur de l'encens, du harkous et du henné.

La 45e conférence du Mouled

Notons dans ce contexte que l'Association du «Mouled» a prévu plusieurs manifestations spirituelles et religieuses qui auront lieu du 25 novembre au 2 décembre, et ce, pour célébrer comme il se doit la naissance du Prophète.

D'ailleurs, l'Association a déjà organisé le 19 novembre à Tunis, une journée promotionnelle et commerciale des produits du terroir propres à la Cité aghlabide, un avant-goût festif, sur tout ce qui attend les visiteurs qui se rendront à Kairouan et qui seront heureux de découvrir l'ambiance religieuse, l'amour discret du monde et des êtres, la vocation sacrée dans les mosquées et mausolées, une tendance à la joie pure et simple et une sensation de bien-être et de sérénité.

Et parmi les manifestations prévues, figure la 45e conférence du Mouled qui aura lieu une semaine avant le Mouled et qui vient consacrer la pensée islamique éclairée et modérée.

Des chercheurs et académiciens tunisiens et étrangers, plusieurs imams et hauts cadres du ministère des Affaires relegieuses participeront à cette conférence qui encourage les fidèles à tirer les leçons des valeurs et principes humanitaires pronés par l'Islam et à s'imprégner de l'approche des réformes adoptées par le Prophète Mohamed pour bâtir la civilisation islamique, prévenir la corruption, protéger la société arabo-musulmane contre toute forme d'extrémisme et améliorer la qualité de la vie.

En parallèle, on pourra assister à la 8e session du Festival du chant soufi, à des colloques relatifs à la vie du Prophète en présence de personnalités politiques, de prédicateurs, de jurisconsultes et de chercheurs, à des journées d'animation avec des troupes de Soulamia, à des expositions de produits de l'artisanat, à des joutes poétiques et à des dégustations d'assida et de makroudhs, dont aucune pâtisserie n'a pu prendre sa place royale.