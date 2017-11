Tunisie: Raffermissement du partenariat stratégique entre les deux pays

Recevant hier le Premier ministre jordanien, Hani Moulki, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s'est vu remettre un message écrit du Roi Abdallah II Ben Hussein, Roi de Jordanie.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le message a été remis au chef de l'Etat par le Premier ministre jordanien qui conduit actuellement une délégation de son pays pour participer à la 9e session de la haute commission mixte tuniso-jordanienne qui se tient du 21 au 23 novembre à Tunis.

D'après le même communiqué, le message porte sur les moyens de renforcer les relations historiques établies entre la Tunisie et la Jordanie, à travers le raffermissement des liens de coopération et de partenariat stratégique tissés entre les deux pays et le renforcement de la coordination et de la concertation au sujet des questions d'intérêt commun.

Tout en se félicitant des excellentes relations de fraternité établies entre la Jordanie et la Tunisie, le Premier ministre jordanien a souligné la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération avec la Tunisie dans tous les domaines, de manière à les hisser à la hauteur des excellentes et étroites relations établies entre les deux pays.

Selon lui, «les mutations régionales et internationales exigent le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les pays arabes et commandent une réforme rapide du système de l'action interarabe pour faire front commun contre les dangers et les menaces auxquels fait face la région».

Corroborant les dires du Premier ministre jordanien, le président de la République a affirmé que les mutations galopantes que connaît le monde et les grands défis qu'elles ont imposés, notamment celui du terrorisme, invitent les pays arabes à faire preuve d'un surcroît de solidarité et de coopération et à bannir les conflits entre eux.

Tout en se déclarant pleinement satisfait de l'évolution des relations fraternelles établies entre la Tunisie et la Jordanie, Caïd Essebsi a indiqué que «ces relations sont empreintes d'harmonie et d'entente et nourries d'une réelle volonté de les hisser à des paliers supérieurs», a-t-il indiqué.

La visite du Premier ministre jordanien, a-t-il encore souligné, ne manquera pas de contribuer à donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans l'intérêt des deux peuples frères.