Tunisie: Le conseil quasi entièrement renouvelé

Habib Khedhr a déclaré aux médias que le conseil de l'instance devra, de manière officielle, informer le Parlement des résultats du tirage au sort. A partir de là, c'est l'assemblée qui prendra le relais et décidera de l'ouverture des candidatures et de la date de l'élection des nouveaux membres. «Pour l'instant, nous sommes concentrés sur l'examen du budget de l'Etat. Il est donc certain que la question du renouvellement du tiers de l'Isie sera traitée après le vote du budget», a expliqué Habib Khedhr.

