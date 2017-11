Tunisie: Appui à l'innovation

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise, les 13 et 14 décembre prochain, les Journées nationales de valorisation de la recherche qui se tiendront au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica).

Organisées en partenariat avec l'Utica, l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) et l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) et avec la participation de la GIZ, ces journées seront un lieu d'échange entre le milieu de la recherche et le tissu socioéconomique et constituent un espace d'échange et de réseautage pour les chercheurs et pour les entreprises qui cherchent des solutions innovantes, peut-on lire sur le site officiel de l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (Anpr).

Lors de ces journées, les recherches les plus pertinentes capables d'apporter des solutions innovantes basées sur la haute technologie et pouvant conduire à des produits à haute valeur ajoutée seront exposées.

Un concours destiné aux chercheurs ayant obtenu des résultats innovants sera également organisé en marge de ces journées. Les trois meilleures innovations seront récompensées par trois prix: 1er prix (10.000 dinars), 2e prix (5.000 dinars) et 3e prix (3.000 dinars).

Pour participer à ce concours et à ces journées, il suffit de remplir un formulaire sur le lien suivant: http://jnvr.dgvr.tn/participatio