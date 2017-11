Afrique: La BAD accorde un prêt de 358 MD

C'est vraiment inouï pour nos arbitres et notre arbitrage, habitués à être présents aux… Plus »

Selon la même source, le conseil d'administration de la BAD avait approuvé, en juin 2017, sa stratégie d'assistance à la Tunisie pour la période 2017-2021. Ses interventions s'articuleront autour de deux piliers, à savoir le renforcement de l'industrie et le développement des chaînes de valeur et l'amélioration de la qualité de vie des populations dans les gouvernorats prioritaires.

S'exprimant lors de l'approbation du programme par le conseil d'administration de la BAD, le directeur général de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi a indiqué que « ce projet va améliorer la mobilité des populations et des biens dans les régions de Bizerte et de Béja ainsi que vers Jendouba».

Ce projet a pour objectif d'améliorer la compétitivité de l'économie tunisienne à travers l'accompagnement de la demande croissante du trafic des biens et des personnes en circulation entre la région de Bizerte et le reste du pays.

