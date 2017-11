Tunisie: « Similitude entre les expériences tunisienne et jordanienne »

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et son homologue jordanien, Hani Moulki, ont coprésidé, hier après-midi, au palais du gouvernement à la Kasbah, les travaux de la 9e session de la Haute commission mixte tuniso-jordanienne. Ces travaux ont été couronnés par la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines du transport maritime, de l'investissement, du tourisme, de l'industrie, du développement des exportations, de l'artisanat, de la culture et de la protection du consommateur pour les années 2018, 2019, 2020.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien, au cours de laquelle il a salué «les relations privilégiées unissant les deux pays sur la base d'un rapprochement politique et économique», souligne un communiqué de la présidence du gouvernement.

Youssef Chahed a également relevé «une grande similitude entre les expériences tunisienne et jordanienne», indiquant que la réunion de la Haute commission mixte a permis d'évoquer les moyens de promouvoir les relations de coopération bilatérale au double plan commercial et économique mais aussi au niveau de l'échange d'experts et d'expertises, notamment dans les domaines de la numérisation et des technologies.

Le chef du gouvernement a indiqué, en outre, qu'il a été convenu de mettre en place un mécanisme de suivi des programmes de coopération et des recommandations issues de la réunion de la Haute commission mixte. Il s'est félicité de la tenue, hier, à Tunis de la conférence sur l'investissement tuniso-jordanien avec la participation de plus de 40 acteurs économiques jordaniens aux côtés de leurs homologues tunisiens.

La rencontre a été dédiée à la prospection de nouvelles opportunités d'investissement dans de créneaux porteurs, notamment l'industrie pharmaceutique et la fabrication de médicaments en Jordanie et les domaines de l'agriculture et de l'industrie en Tunisie, indique le communiqué.

Youssef Chahed a affirmé la volonté politique commune des deux parties d'intensifier l'échange de visites entre les délégations officielles des deux pays marquées par la visite du président de la République, en 2015, en Jordanie et de la visite qu'effectue actuellement le Premier ministre jordanien à Tunis.

De son côté, le Premier ministre jordanien Hani Moulki a souligné l'importance de la coopération politique et économique dans l'intérêt des deux pays frères, relevant que sa rencontre hier matin avec le président de la République a été l'occasion de mettre l'accent sur la volonté commune de promouvoir davantage la coopération bilatérale.

Il a relevé l'importance de tirer profit des expériences réciproques des deux pays dans leurs intérêts mutuels et au service des deux peuples, ajoutant «nous devons prendre des mesures difficiles dans les deux pays pour réaliser l'essor de nos nations et de nos peuples, et faire face aux défis communs».