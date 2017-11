Quelques-uns de ses morceaux préférés Sweet Fanta Diallo, d'Alpha Blondy, On vous connaît de Patience d'Abany ont été joués à l'antenne. Dominique Ouattara n'a pas manqué de faire remarquer qu'elle savoure la musique douce et éprouve du plaisir à porter le pagne. Une pièce de tissu ou de matière végétale tressée qu'elle trouve agréable et simple. Car fort appréciée ici et hors de nos frontières.

Elle ne pouvait parler sans faire un clin d'œil au couple mère-enfant auquel elle accorde du prix dans son combat humanitaire. Avec la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville dont l'inauguration est annoncée pour mars 2018. Une œuvre réalisée grâce à des donateurs privés nationaux et internationaux, dira-t-elle. Cela, en vue de soigner des milliers de femmes et d'enfants.

Où elle a parlé de l'histoire de sa création et de son évolution. Comblant ainsi un vide car elle aime écouter la musique des temps anciens. Hamed Bakayoko, aujourd'hui ministre d'Etat, et l'animateur Yves Zogbo Junior, à qui elle a rendu hommage, ont cru en ses potentialités à mettre sur les fonts baptismaux cette radio. Qui a 25 ans de création.

