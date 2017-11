Congo-Kinshasa: Mgr Luis Mariano (Nonce apostolique) - «La RDC est aujourd'hui malade! Son grand mal c'est qu'elle a perdu son unité »

« Seigneur Notre Dieu, toi qui donnes la paix et qui est la paix en personne. Tu n'habites pas où se trouve… Plus »

C'est la vocation à devenir une oasis de paix tous ses habitants, un pays hospitalier pour tous les voisins fuient la violence et, même, un grand fournisseur des ressources le développement, non seulement de son propre peuple, mais du entier! Voilà sa vocation naturelle », a-t-il ajouté.

«Nous tous sommes témoins des innombrables souffrances physiques, psychologiques et morales de nos frères et sœurs dans ce pays, pourtant par Dieu mais déchiré par les hommes. Comment sommes- arrivés à ce point, dans un pays aussi riche de ressources et plein potentialités humaines?

