Congo-Brazzaville: Vulgarisation de l'ouvrage "Denis Sassou N'Guesso - Le destin d'un homme, la gloire d'un pays"

Dix mille brochures de l'oeuvre seront gratuitement distribuées à la population, à compter de février 2018. En attendant, un appel à contribution a été lancé courant ce mois.

Après la présentation officielle de l'ouvrage le 7 octobre, dans la salle de conférence Le vert, en présence des ministres Rosalie Matondo et Dieudonné Mouyongo ainsi que de l'ambassadeur du Congo à Cuba, Rosalie Kama Niamayoua, ING Weldi Telemine Kiongo-Solo, son auteur, vient de lancer l'opération contribution à l'édition de dix mille brochures aux éditions Presse et Culture. Ces brochures seront distribuées gratuitement à partir de février 2018 et permettront à la population de s'imprégner de l'œuvre du chef de l'Etat congolais.

« J'annonce aux entreprises et aux personnes de bonne volonté que je vais lancer l'opération dix mille brochures du livre Denis Sassou N'Guesso : Le destin d'un homme, la gloire d'un pays. Nous savons que le pays est en crise, mais nous allons continuer à soutenir l'œuvre du président de la République, puisqu'il se bat pour ce pays. Si la communauté internationale continue à reconnaître son œuvre, pourquoi pas nous ses concitoyens? », s'est interrogé l'écrivain.

Il a ajouté qu'il va s'organiser avec les sponsors, les cinq grands donateurs et donatrices ainsi que les entreprises pour que les brochures soient distribuées dans tout le Congo. « Nous choisirons au moins cinq départements où nous allons présenter la brochure devant la population et les officiels ; une manière de montrer l'œuvre du chef de l'Etat et d'amener cette population à comprendre que nous sommes sur un bon chemin et que la crise est surmontable, parce que nous avions eu déjà à faire mieux avec le président Denis Sassou N'Guesso et nous allons avancer. Pour ce faire, nous visons, dans un premier temps, Brazzaville, Pointe-Noire, Kinkala, Owando, Ouesso, voire aussi Sibiti », a indiqué ING Weldy Teleminé Kiongo-Solo

Il a expliqué que c'est par rapport aux moyens que seulement dix mille brochures serontéditées. Cependant, si des gens de bonne volonté peuvent élargir la commande, ce sera une bonne chose.

« Si je demande aux autres de contribuer, c'est pour soutenir l'oeuvre du chef de l'Etat pour que notre pays puisse avancer. En fait, par ce geste, nous voulons montrer au chef de l'Etat qu'il n'est pas seul, il y a des Congolais qui, bien que ne sont pas dans ses rouages, croient en lui et le soutiennent partout où ils sont. », a-t-il poursuivi.

Rappelons que Denis Sassou N'Guesso : Le destin d'un homme, la gloire d'un pays est une brochure de 40 pages, écrite en hommage au chef de l'Etat. Elle a été préfacée par la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, qui écrit que la grandeur d'une nation se reconnaît non seulement par le nombre de ponts, de routes, d'usines, d'aéroports, d'écoles réaménagés ou construits, mais aussi, et surtout, par la qualité des hommes et des femmes qui auront rendu possibles ces réalisations. Denis Sassou N'Guesso est de ces hommes.

Notons que c'est grâce au soutien du ministère de l'Economie forestière et du développement durable, de la Fawe-Congo et de biens d'autres structures comme la mairie de Dolisie, que l'auteur de cet ouvrage est parvenu à réaliser la première opération en attendant la suivante. ING Weldy Telemine Kiongo-Solo est conseiller spécial du maire de Dolisie.