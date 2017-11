Congo-Kinshasa: Justice - Ferre Gola libéré pour insuffisance de preuves

« Seigneur Notre Dieu, toi qui donnes la paix et qui est la paix en personne. Tu n'habites pas où se trouve… Plus »

Hugue Matadi, avocat de l'artiste, a confirmé les poursuites contre son client par Koffi Olomide pour imputation dommageable. Il a rassuré la prise en compte par les magistrats de ses moyens de défense, lesquels ont conduit à la libération provisoire de son client. Quant au différend contractuel, la partie plaignante aurait décidé d'y passer l'éponge. Très content de retrouver l'air libre, « Jésus de nuance » a vite réagi via sa page Facebook. « Les jaloux vont maigrir. Ferré Gola va très bien, je suis, d'ailleurs, à la maison... Les gens de très mauvaise foi ont tenté de nous faire taire par des procédures téméraires et vexatoires, mais en vain. La lutte continue... Le meilleur est ma destinée. », a-t-il écrit.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.