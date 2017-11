Congo-Kinshasa: Donation - Hiroshi Karube remet trente-cinq kimonos à la Fécojuda

Le geste, fait le 22 novembre au gymnase Henri-Elendé par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo à la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécojuda), témoigne de la volonté du Japon à promouvoir ce sport en République du Congo.

Hiroshi Karube a remis trente-cinq kimonos au représentant du ministère des Sports et de l'éducation physique qui les a transmis, à son tour, à Marien Ngouabi Ikama, président de la Fécojuda. Le bénéficiaire a salué la coopération avec le Japon dans le domaine de la formation des cadres et athlètes ainsi que dans l'organisation, chaque année, de la coupe de l'ambassadeur. Il a promis d'en faire bon usage. « Nous sommes très heureux de recevoir ce don de kimonos. Le Japon est une grande nation de judo, la coopération avec ce pays nous ouvre les portes de la réussite », a déclaré le président de la Fécojuda, avant que l'ambassadeur du Japon n'explique l'origine de cette donation.

Ce don est né de la volonté de deux judokas japonais, notamment Takayanagi Kiichi et son fils Takayanagi Yoshimasa qui se sont engagés à promouvoir cette discipline en République du Congo. Il a été, selon l'ambassadeur, réalisé grâce à l'initiative d'un autre judoka japonais, M. Okitsu, ancien représentant résident adjoint de l'Agence japonaise de coopération internationale qui a travaillé durant trois ans à Kinshasa avant de pârtir de là en avril 2015.

« À son retour au Japon, M. Okitsu a pu acquérir ces kimonos avec l'aide de ses amis judokas japonais, et le gouvernement du Japon a pris en charge les frais de transport vers Brazzaville », a commenté le diplomate japonais. En faisant ce don, l'ambassadeur vise beaucoup plus la jeunesse qui constitue, selon lui, la base du développement d'un pays. « Les sports en général et les arts martiaux en particulier, sont d'autant plus efficaces pour la formation des jeunes afin de les fortifier non seulement physiquement mais aussi mentalement, grâce à leurs caractéristiques de respect d'autrui et de maîtrise de soi », a-t-il précisé. Il a ajouté que son pays s'engage à soutenir les sports en République du Congo, conformément au programme « Sport pour demain » lancé en 2013 par Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, en vue de « promouvoir les ports dans le monde. »

Le Japon, a rappélé Hiroshi Karube, organisera en 2020, à Tokyo, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. « J'espère donc du fond du cœur que les judokas de la République du Congo y participeront pour porter haut l'image de leur pays et que les liens d'amitié entre les deux pays se renforceront davantage par le judo », a-t-il conclu.

Notons qu'au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur a suivi quelques démonstrations de l'Aikido, de Jiujitsu et du Judo.