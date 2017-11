Congo-Brazzaville: Droits humains - L'UDLC condamne l'esclavage des migrants africains en Libye

Même réaction de la part du président de la République française, Emmanuel Macron, relevant « la dénonciation sans appel par la France » et il faut, selon lui, que « l'on puisse aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux de trafiquants ».

« Je suis horrifié par les reportages et les séquences vidéos montrant des migrants africains vendus comme esclaves en Libye. J'abhorre ces actes épouvantables et j'appelle toutes les autorités compétentes à enquêter, sans délai, sur ces activités. J'appelle également les autorités compétentes à traduire les auteurs de ces faits en justice. J'ai demandé aux acteurs compétents des Nations unies de travailler activement sur cette problématique », a martelé Antonio Guerres.

Suite à l'information persistante sur le traitement inhumain, déshonorant et inadmissible des migrants d'Afrique noire en Libye, a déclaré Kaya-Magane, l'Union des démocrates et libéraux du Congo (UDLC) critique ces actes qui bafouent les droits et libertés fondamentales de l'homme.

