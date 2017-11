« La vente aux enchères de migrants comme esclaves en Libye m'indigne profondément. J'en appelle aux autorités libyennes et aux organisations internationales, afin que tout soit mis en œuvre pour que cesse cette pratique d'un autre âge, que nous croyions à jamais révolue. J'exprime mon indignation face au commerce abject de migrants qui prévaut en ce moment en Libye et condamne fermement cette pratique d'un autre âge », a réagi, pour sa part, le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé.

« Je suis horrifié par ces reportages montrant des migrants africains vendus comme esclaves en Libye. J'abhorre ces actes épouvantables et j'appelle toutes les autorités compétentes à enquêter, sans délai, sur ces activités. L'esclavage n'a pas sa place dans notre monde. Ces actions comptent parmi les violations les plus flagrantes des droits de l'homme(...), et peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Je demande donc à chaque nation d'adopter et d'appliquer la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée... ainsi que son protocole sur la traite des personnes. J'exhorte la communauté internationale à s'unir pour combattre ce fléau », a-t-il indiqué.

« Tout en soutenant les déclarations faites par le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, et celle de la Commission de l'Union africaine sur la situation des migrants en Libye, le président du Comité de Haut niveau en appelle les Nations unies et l'Union Africaine à une enquête destinée à faire la lumière sur cette situation », a conclu le président Denis Sassou N'Guesso.

