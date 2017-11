Afrique: Migrants esclaves en Libye - La honte pour les présidents africains

Les Chefs d'Etat africains, incapables faire le bonheur de leurs peuples, devaient être les premiers à condamnés par la diaspora africaine, les organisations gouvernementales nationales et internationales, les associatifs, etc. S'il y a des personnes qui devraient partager, les négriers Libyens, le banc des accusés à la Cour Internationale, ce sont bel et bien ces « monarques » à vie déclarés.

des bourgeois politiques scandaleusement riches, avec les membres leurs clans politiques et biologiques, au milieu d'une multitude leurs concitoyens mourant de faim au quotidien, sans logement, soins médicaux, sans transport, sans moyens pour faire étudier enfants, en chômage de carrière, etc.

Il est fort dommage que l'Afrique soit la pépinière des millionnaires et milliardaires, à la tête d'Etats affichant des de pauvreté, d'analphabétisme, d'espérance de vie, de de la vie publique, de développement humain... parmi les plus bas de planète. Cest ici que l'on rencontre, aux quatre coins du continent,

Elle sait, mieux que les Africains eux-mêmes, que des êtres sont réduits à l'état d'objets de commerce à cause, notamment, injustices sociales, de la mal gouvernance, des atteintes aux droits humains, de l'insécurité et du manque de démocratie leurs pays d'origine.

