Congo-Kinshasa: La VSV contre le paroxysme de la répression, même contre les mineurs

La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme (VSV) s'est indigné contre l'intolérance, la systématisation de la répression parfois brutale et sanglante contre les manifestations publiques, les interpellations, les arrestations et détentions arbitraires des manifestants qui ont atteint le paroxysme en Rd Congo.

Dolly Ibefo, directeur de Programme à la VSV, a exprimé cet avis à l'occasion d'un point de presse tenu hier, jeudi 23 novembre 2017, à son siège de commune de Kasa-Vubu. Cela est si bien vrai que même les mineurs - l'instar de Mlle Yalala - ne sont pas épargnés.

Agée de 15 ans, cette fille a été interpellée et détenue plusieurs heures le mercredi 15 novembre 2015, à cause de manifestation organisée par le Collectif d'Actions de la Civile (CASC), à Idjwi-Sud, dans la province du Sud Kivu.

Pour la VSV,une telle situation fait la honte de la Police Nationale (PNC), des Services de sécurité et ternit davantage l'image de la Congo qui, pourtant, siège au Conseil des Droits de l'Homme l'Organisation des Nations Unies (ONU).

En effet, Dolly Ibefo a soutenu que la crise socio-politique traverse la République Démocratique du Congo à la suite de la organisation des élections, surtout de l'élection présidentielle le délai constitutionnel, a rendu les Défenseurs des Droits de l' (DDH) et activistes pro-démocratie de plus en plus vulnérables leur sécurité et même pour d'autres conditions de travail.

Régulièrement, ils sont l'objet des enlèvements, des arrestations détentions arbitraires, des poursuites judiciaires, de menaces et autres intimidations à cause de leurs activités Promotion et Défense des Droits de l'Homme et de consolidation de démocratie.

A Kinshasa, Mlle Bilenge Wosono enlevée et torturée pendant 3 jours

Dans la capitale ici, la VSV a stigmatisé l'enlèvement opéré le novembre 2017 - le jour de la « Journée Ville morte sur l'ensemble territoire national - suivi de la torture pendant trois jours de Bénie Bilenge Wosono, par les éléments des Services spéciaux. du mouvement « Engagement Citoyen pour le Changement (ECCHA) - elle été interpellée, non dans une manifestation, mais plutôt dans un de coiffure où elle était partie se faire arranger les cheveux.

Elle été détenue respectivement aux services spéciaux de la Nationale Congolaise (PNC), situés dans l'enceinte de l'IPKIN et siège de l'Administration Générale de l'Agence Nationale Renseignements (ANR).

Tout compte fait, la VSV a condamné avec la dernière énergie, intimidations, les menaces et les poursuites judiciaires contre les DDH et les Activistes pro-démocratie.

Elle a invité autorités congolaises à mettre un terme à ces pratiques qui vont l'encontre des engagements de tout Etat en matière des droits humains, donc notamment respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme.

Invitée pour témoigner, Bénie Bilenge a raconté son calvaire de jours et pour être libérée, elle a confirmé les menaces représailles de l'ANR dans le cas où elle continuerait ses citoyennes.