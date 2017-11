Burkina Faso: 8e assemblée générale des projets et programmes

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a présidé, le jeudi 23 novembre 2017, à Ouagadougou, les 8es assises de l'assemblée générale des projets et programmes de développement.

Les populations burkinabè attendent fortement du gouvernement, par le biais de ses projets et programmes, pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est l'avis du Premier ministre Paul Kaba Thiéba, à l'ouverture des 8es assises de l'assemblée générale des projets et programmes, le jeudi 23 novembre 2017, à Ouagadougou. Selon le chef du gouvernement, ces assises, à travers le thème : « Mise en œuvre des projets et programmes du Plan national de développement économique et social (PNDES) : bilan et perspectives », visent à évaluer les performances actuelles des projets et programmes. Pour lui, améliorer l'efficacité de leur mise en œuvre, c'est de travailler à répondre de façon adéquate aux besoins légitimes des Burkinabè.

Du rapport introductif présenté par le directeur général de l'économie et de la planification, Soabou Diallo, il est ressorti que la note globale de l'ensemble des ministères et institutions se situent à 35,05/50 sur la période 2015-2016. Sur 245 projets et programmes en phase avec le PNDES, 207 ont été évalués, soit un taux de 84,50%. Ce taux, selon le rapport, est en hausse par rapport à 2013 et 2014 avec 189 projets et programmes évalués sur un total de 240, soit un taux de 78,75%. Le document montre que sur les 207 projets et programmes évalués, 88, soit 42,51% ont des bonnes performances et classés « PP vert », 82, soit 39,61% moyennement performants sont classés « PP orange » et 37, soit 17,88% à performances insatisfaisantes sont classés « PP Rouge ».

Toutefois, a indiqué Paul Kaba Thiéba, les dysfonctionnements des structures de pilotage des projets et programmes, les lenteurs dans les procédures des Partenaires techniques et financiers (PTF) et de passation de marchés, etc. ont influencé négativement les performances desdits projets et programmes. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre a affirmé que les résultats atteints illustrent bien les effets positifs des mesures prises pour améliorer la mise en œuvre des investissements publics notamment la réforme relative à la commande publique. Du reste, il a rappelé les efforts déjà consentis par le gouvernement dont l'introduction du système d'évaluation des performances qui situent les responsabilités des différents acteurs. µ

Paul Kaba Thiéba a aussi fait le bilan des 7es assises tenues en 2016. Il a, en effet, noté que les recommandations dans leur majorité ont été mises en œuvre et certaines connaissent un début d'exécution. Il en veut pour preuve, principalement, l'augmentation de la dotation du budget du Fonds national d'études et de préparation des projets (FONEPP) de 2 milliards de FCFA en 2016 à 6 milliards 44 millions de FCFA en 2017. Le Premier ministre a salué la contribution de l'ensemble des acteurs, surtout les PTF, à la mise en œuvre du PNDES.