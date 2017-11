Afrique: Lutte contre le cancer sur le continent

«Nous sommes venus exprimer notre engagement à soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) à travers l'élargissement de notre réseau de service à l'approvisionnement des grandes entreprises de travaux publics en carburant et lubrifiants de haute qualité», a déclaré l'homme d'affaires à l'issue de l'entrevue.

Pour elle, cette initiative est porteuse d'espoir dans la mesure où tous les chefs des départements ayant en charge le volet politique et technique de la lutte contre la maladie, se montrent favorables à la démarche. «Notre sort est entre nos mains et nous devons travailler à faire baisser le taux de prévalence du cancer en Afrique», a conclu Mme Coffie.

Selon elle, cette rencontre de deux jours dont les réflexions ont porté sur le thème «Lutte contre le cancer dans l'espace UEMOA : états des lieux et perspectives», a été consacrée à une maladie que l'on appelle maladie émergente parce qu'au départ elle était beaucoup fréquente dans les pays nantis. De l'avis de Mme Coffie,le chef de l'Etat leur a prodigué des conseils et formulé des recommandations après une large présentation de la situation du cancer.

