Cote d'Ivoire: Loi sur le sport - La nouvelle donne présentée aux centres de formation

Le ministère des Sports et des Loisirs a rencontré, hier, les différents responsables des Centres de formation sportifs du pays. La grande réunion d'information dans la salle polyvalente du Parc des Sports de Treichville a tourné autour du décret N°2016-696 relatif aux centres de formation.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi relative au sport adoptée le 22 décembre en 2014 et qui vise à mettre le sport ivoirien au diapason de ce qui se fait dans le monde. « Il s'agit d'assainir le secteur d'activité, un secteur important à règlementer pour que ce ne soit pas un domaine de non droit... », a précisé Moumouni Sylla, directeur du cabinet du ministre des Sports et des Loisirs.

Il n'a pas manqué de souligner que cette rencontre visait à sensibiliser les acteurs des centres de formation sur les dispositions contenues dans le décret, à définir les objectifs visés et à les instruire sur l'importance des outils mis à leur disposition. Car les talents issus de ces centres sont appelés à être des modèles pour les jeunes. « Cissé Cheick Sallah, Gbagbi Ruth au Taekwondo, Ta Lou Marie Josée et bien d'autres athlètes ivoiriens sont des modèles, des exemples de réussite que d'autres jeunes veulent suivre... Il nous appartient de vous inscrire dans cet ordre-là », a insisté le directeur de cabinet.

Avant de laisser le soin au directeur des Affaires juridiques du ministère des sports, Brou Kouaho Narcisse, de présenter aux responsables présents, les dispositions du décret fixant les nouvelles conditions et modalités de création d'un centre de formation. A savoir, les conditions administratives, techniques et médicales, les conditions liées à l'agrément, les modalités d'octroi, de renouvellement, de suspension et retrait de l'agrément.

Anélone Yamni, chargé d'études, lui, a décliné les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation. Ils doivent tous présenter une organisation interne comprenant une unité administrative et financière. Ils doivent surtout disposer d'une unité d'enregistrement général, technique, professionnel ou universitaire... « Une unité de formation sportive (avec des entraîneurs qualifiés), une unité médicale disposant d'un médecin reconnu... », a-t-il défini.

Conformément à l'article 20 du décret. Il y a eu ensuite des échanges fructueux qui ont permis à chacun d'être au diapason de la nouvelle donne. Surtout que le ministre François Amichia a décrété que 2018 soit, l'année d'application de cette loi, pour passer de l'amateurisme à la professionnalisation.