Cote d'Ivoire: Taekwondo/Tournoi International de Paris 2017 - Firmin Zokou se bronze

Étincelant de forme à quelques jours de la Finale des Grands Prix et Coupe du Monde par Equipes Nationales 2017, prévues à Abidjan du 2 au 6 décembre prochain, Firmin Zokou a fait admirer sa soif de vaincre, le week-end dernier. A l'occasion de l'édition 2017 du Tournoi International de Paris de Taekwondo. Seul athlète ivoirien en lice, dans cette compétition qui a réuni une centaine de combattants venus des quatre coins du monde, le vice-champion du monde 2015 a largement tiré son épingle du jeu.

Défait 8 - 28 en demi-finale par le Nigérien Alfaga Issoufou, le poids lourd ivoirien termine sur la 3e marche du podium, synonyme du bronze. Cet échec, aux portes de la finale, face au champion du monde nigérien, qui lui avait barré la route des JO 2016, n'assombrit pas du tout le parcours de Firmin Zokou dans cette compétition. Bien au contraire, le jeune protégé du président Cheick Daniel Bamba, a montré de très belles choses. Au-delà de ses victoires écrasantes 20-4 et 14-5 sur ses adversaires Belge et Polynésien, respectivement en 1/8e et ¼ de finale, c'est surtout la technique et l'élégance de "Zoks" qui ont séduit. « On a vu un Firmin très appliqué, qui est monté en régime tout le long de la compétition. C'était très plaisant pour nous ses coaches de le voir à ce niveau de forme : une bonne agressivité, une variation de techniques et des zones de frappes. Nous avons vu un athlète qui en veut et c'est encourageant pour l'avenir », a réagi son entraineur, Me Goma Kamba, dans un message envoyé au président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo.

Source:Federation ivoirienne de Taekwondo

