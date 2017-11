Cote d'Ivoire: Jean Marie Ackah - "La Cgeci a une situation financière saine"

Concernant l'état actuel de l'institution, Jean Marie Ackah a indiqué : « La Cgeci a une situation financière saine » et non préoccupante. Ce qui a été confirmé par l'Assemblé générale qui stipule que l'arrêté des comptes 2016 n'a posé aucun problème.

« L'objectif étant toujours, en nous appuyant sur les acquis du passé, d'essayer d'apporter un souffle nouveau à l'organisation, qui a des acquis indéniables. Mais, elle doit aussi engager de nouvelles pistes, des nouveaux défis », a signifié le président du patronat. Qui ajoute que la Cgeci mettra l'accent sur trois grands chantiers prioritaires. Le renforcement et la mise à niveau de la gouvernance de la Cgeci , l'amélioration des capacités financières et les rencontres périodiques entre la Confédération et ses membres, dans l'optique de collecter leurs préoccupations pour apporter des réponses concrètes. La mission économique, il y a trois mois, en Guinée, en est une parfaite illustration, selon lui.

Au-delà de la mission première d'une assemblée générale (procéder à l'arrêté des comptes et du rapport moral de l'institution au titre de l'année 2016 etc ), cette rencontre a permis, selon le président de la Cgeci, Jean Marie Ackah, d'entériner la mise en place du nouveau conseil d'administration, composé de 30 membres.

Au-delà de la mission première d'une assemblée générale (procéder à l'arrêté des comptes et du rapport moral de l'institution au titre de l'année 2016 etc ), cette rencontre a permis, selon le président de la Cgeci, Jean Marie Ackah, d'entériner la mise en place du nouveau conseil d'administration, composé de 30 membres.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.