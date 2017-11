Cote d'Ivoire: Ligue des champions - Huit qualifiés et des records

La 5e journée a été également marquée par des records. Notamment avec le Psg qui, grâce à sa victoire (7-1) face au Celtic Glasgow, a battu le record du nombre de buts inscrits par un club en phase de poules.

La cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupes de l'Uefa Champions league, disputée mardi et mercredi, a permis à huit clubs sur les seize attendus d'obtenir leur qualification pour le prochain tour. Il s'agit du Psg et du Bayern de Munich dans le groupe B, Tottenham et Real Madrid dans le groupe H. Le Fc Barcelone (groupe D), Chelsea (groupe C), Manchester City (groupe F) et Besiktas (groupe G) seront également du rendez-vous.

A ces huit équipes, on pourrait adjoindre Manchester United qui a quasiment assuré sa qualification. Un nul et même une défaite à moins de cinq buts d'écart à domicile contre le Cska Moscou enverraient les protégés de José Mourinho en huitièmes de finale.

La 5e journée a été également marquée par des records. Notamment avec le Psg qui, grâce à sa victoire (7-1) face au Celtic Glasgow, a battu le record du nombre de buts inscrits par un club en phase de poules.

Avec 24 buts en 5 matchs, le club français fait mieux que Dortmund (21 buts en 2016). Sur le plan individuel, Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real Madrid, s'est encore illustré. Il a réalisé un doublé (49e, 54e) contre l'Apoel Nicosie qui lui permet de réaliser un record.

Le quadruple Ballon d'or a inscrit ses 17e et 18e buts en Ligue des champions en 2017. Il est le premier à atteindre un tel total sur une même année civile. Son coéquipier, Karim Benzema, également auteur d'un doublé, lui, est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions.

Avec désormais 53 réalisations, il devance Thierry Henry, l'ancien attaquant d'Arsenal qui a fini sa carrière avec 51 buts. Enfin, entré à la 74e dans la rencontre qui a opposé le Fc Bâle à Manchester United (1-0), le Suédois Zlatan Ibrahimovic est le premier joueur à disputer la Champions league avec sept clubs différents (Ajax, Juventus, Inter, Barcelone, Milan Ac, Psg et Manchester United).

La 6e et dernière journée de la phase de groupes de la compétition se disputera les 5 et 6 décembre prochain.