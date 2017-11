Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - Le centre de radiothérapie du Chu de Cocody inauguré le 15 décembre

La ministre est revenue sur l'engagement de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau pour prendre en charge cette maladie qui enregistre chaque année en moyenne, entre 16 000 et 20 000 nouveaux cas.

Le premier centre de radiothérapie de Côte d'Ivoire, logé au Centre hospitalier universitaire de Cocody sera inauguré le 15 décembre prochain par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara. L'annonce a été faite ce 23 novembre par la ministre ivoirienne de la Santé et de l'Hygiène publique, Mme Raymonde Goudou-Coffie, à Ouagadougou où se tient depuis hier une importante rencontre technique régionale des pays membres de l'Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine regroupant huit pays) sur l'état des lieux et les perspectives de la lutte contre le cancer). La rencontre axée sur le thème « Un engagement solidaire pour lutter contre le cancer » est une initiative de la Première Dame du Burkina Faso, Mme Sika Kaboré, tenue sous l'égide l'Uemoa.

Prenant la parole pour présenter l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le cancer, Mme Goudou-Coffie a également annoncé l'ouverture avant la fin de l'année en cours du centre de médecine nucléaire de Cocody qui offrira avec le centre de radiothérapie, une réponse forte et intégrée de la Côte d'Ivoire à ce fléau qu'est le cancer, devenu un problème de santé publique. La première pierre de ce centre, l'on s'en souvient, avait été posée le 23 septembre 2015, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara et de plusieurs personnalités du pays.

La ministre est revenue sur l'engagement de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau pour prendre en charge cette maladie qui enregistre chaque année en moyenne, entre 16 000 et 20 000 nouveaux cas. Elle a rappelé la démarche faite en partenariat avec les laboratoires Roche pour faire baisser les prix des traitements des cancers, notamment le cancer du sein et celui du col utérin qui constituent les premiers types de cancer de la femme en Côte d'Ivoire.

Aujourd'hui, a-t-elle révélé, une nouvelle phase est entrée en vigueur pour permettre de traiter effectivement les femmes-cibles dont 30% ne venaient pas payer leur traitement réduit à 10% du coût effectif, sans doute faute de moyens financiers. Désormais, les médicaments en question sont entièrement gratuits, et dans 6 mois, une évaluation sera faite « pour voir si nous avons pu atteindre le nombre de personnes cibles », a annoncé la ministre.

« Nous avons discuté avec Roche, afin qu'il étende cette expérience d'accès gratuit à des médicaments à la sous-région », a révélé la ministre. La ministre Goudou-Coffie a volontiers pris le leadership du plaidoyer pour un accès gratuit aux soins anti-cancer en Afrique, ayant été désignée porte-parole de la délégation des ministres africains de la santé présents à Ouagadougou, lors de l'audience avec le Président du Faso.

L'objectif de la rencontre de la capitale burkinabè qui réunit les premiers responsables de la santé, experts nationaux, sous-régionaux et internationaux de la lutte contre le cancer est de jeter les bases d'un partage d'expériences et une mutualisation des dispositifs existants afin de minimiser les coûts.

« Je souhaite vivement, qu'à l'issue de cette rencontre technique, tirant conséquences des brillants résultats auxquels vous parviendrez, que vous formuliez ce que nous pouvons convenir d'appeler "L'appel de Ouagadougou sur la lutte contre le cancer dans l'Uemoa" », a déclaré la première Dame hier lors de la cérémonie d'ouverture.

Dans son adresse, elle formulait le vœu que les conclusions et recommandations de la rencontre permettent de franchir un nouveau palier dans la lutte contre le cancer en Afrique de manière générale, et à sa fondation de poursuivre le plaidoyer avec prochainement une rencontre des bailleurs de fonds pour « lever des ressources, suivi d'un sommet des premières Dames qui s'engageront à soutenir la lutte contre le cancer dans leurs pays respectifs ».