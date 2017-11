Cote d'Ivoire: 6e Congrès de l'Afcndh - La protection des droits des migrants au cœur des discussions

Ce congrès s'est déplacé en Côte d'Ivoire pour récompenser en quelque sorte le dynamisme de la Cndhci. Et surtout affirmer le leadership de sa présidente, Mme Sangaré Namizata. Le siège de l'Afcndh se trouve à Paris.

6e Congrès de l'Afcndh: La protection des droits des migrants au cœur des discussions

Le 6e congrès de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme (Afcndh) aura lieu les 25 et 26 novembre à Abidjan. Ce sont au total 121 institutions de l'espace francophone en coopération avec l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif) qui se retrouveront dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce congrès va se dérouler en deux phases.

La première sera consacrée à l'Assemblée générale de l'Afcndh durant laquelle, se tiendront les élections du conseil d'administration où seront présentés les rapports d'activités et financiers de 2016 ainsi que le plan d'action de 2018. La seconde phase sera consacrée à la tenue d'un atelier d'échanges sur la thématique « Le rôle des Indh dans la promotion et la protection des droits des personnes migrantes : normes, bonnes pratiques ». L'Afcndh est un réseau des Commissions nationales des droits de l'homme créé en mai 2002.

Ce congrès s'est déplacé en Côte d'Ivoire pour récompenser en quelque sorte le dynamisme de la Cndhci. Et surtout affirmer le leadership de sa présidente, Mme Sangaré Namizata. Le siège de l'Afcndh se trouve à Paris. Avant le rendez-vous de samedi prochain, les membres de l'Afcndh organisent depuis hier, et ce jusqu' à aujourd'hui, un atelier d'appropriation des recommandations du Guide, « Entendre et accompagner l'enfant victime de violences ».

L'objectif de l'atelier est de renforcer les capacités des institutions nationales des droits de l'homme francophones sur les techniques d'entretien et d'accompagnement des enfants victimes de violences. En somme, il sera indispensable de mener une activité centrée sur la lutte contre les violences faites aux enfants.

A l'ouverture de l'atelier, à Cocody-Angré (7e Tranche), Mme Sangaré Namizata, présidente de la Commission nationale des droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, a indiqué que dans le cadre de leurs mandats, les institutions nationales des droits de l'homme doivent être capables de protéger toutes les catégories de personnes, notamment les enfants contre la violence.

« Nous devons nous mobiliser, accompagner et convaincre les adultes concernés et toutes les professions concernées par la thématique quant au besoin de protéger ces enfants victimes de violences. Ce guide est donc important parce qu'il permettra aux Indh de s'approprier les pratiques positives dont nous pouvons nous inspirer dans le cadre de notre mandat de protection. Il a l'avantage de réunir l'expérience d'acteurs différents et de prendre en compte la spécificité de l'espace francophone. Avec ce guide, nous disposons enfin d'informations fiables et adaptées, nécessaires à la protection effective de l'enfant, de son audition à son accompagnement pendant le temps de l'enquête », se satisfait-elle.

Le directeur de cabinet adjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Kouassi N'Guessan Bernard qui présidait l'atelier, a soutenu que la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la défense des droits de l'homme en général et en particulier ceux des enfants.

Toutefois, le représentant du ministre de la Justice estime qu'il y a beaucoup de défis à relever. D'où la mise en place de beaucoup de mécanismes pour atteindre des objectifs. Khalid Hanefioui, représentant de l'Afcndh, souligne que c'est la première fois que la commission cherche à approfondir l'accompagnement des enfants victimes de violences.

Bakama-Bop de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), a insisté sur le fait que son organisation reste attentive aux sujets touchant aux droits des enfants. Il a rappelé la disponibilité de l'Oif à soutenir les actions de l'Afcndh.