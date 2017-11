Cote d'Ivoire: Le Chef de l'Etat a reçu les Lettres de créance de quatre nouveaux Ambassadeurs

Il s'agit de leurs excellences Peter HOLASEK de la République Slovaque, András SZÁBO de Hongrie, Elena STEFOI de Roumanie et Arnaud de Martin de VIVIES de l'Ordre Souverain de Malte.

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a reçu, le jeudi 23 novembre 2017, au Palais de la Présidence de la République, les Lettres de créance de quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités dans notre pays en qualité d'Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de leurs excellences Peter HOLASEK de la République Slovaque, András SZÁBO de Hongrie, Elena STEFOI de Roumanie et Arnaud de Martin de VIVIES de l'Ordre Souverain de Malte.

Les quatre Diplomates ont relevé l'excellence des relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement d'œuvrer à leur diversification et leur raffermissement.

Plus spécifiquement, l'Ambassadeur de Slovaquie a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays dans le domaine économique et commercial.

Il a, en outre, annoncé la participation du Premier Ministre slovaque au Sommet Union Africaine - Union Européenne, prévu, les 29 et 30 novembre prochains, à Abidjan.

L'Ambassadeur de Hongrie a, pour sa part, salué le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique et souligné la volonté de son pays d'investir dans les secteurs de la Santé, de l'Agriculture et des Infrastructures.

L'Ambassadrice de Roumanie a, quant à elle, relevé le partenariat solide et extrêmement important entre la Côte d'Ivoire et son pays et pris l'engagement de mettre la jeunesse au cœur de son action.

Elle a, par ailleurs, souligné l'excellente coopération entre les deux pays au sein des Nations Unies et de la Francophonie, avant de solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à la candidature de la Roumanie au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU pour la période 2020 - 2021

Dernier Diplomate à présenter ses Lettres de créance, l'Ambassadeur de l'Ordre Souverain de Malte a, de son côté, réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la Santé.

Notons que le Ministre des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON-TANOH, et le Ministre de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, M. Ally COULIBALY, ont pris part à cette cérémonie.