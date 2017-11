Afrique: Quelles parts de responsabilité dans le drame des migrants?

Il y a une multitude de facteurs qui ont été avancés. Pour certains, des interventions des Européens, des Italiens. Pour d'autres, le fait que les gardes libyens sont beaucoup plus actifs. Ils opèrent dans une zone plus large pour intercepter ou pour sauver les bateaux.

Une forte baisse des arrivées de migrants en Europe via la Libye a été enregistrée au troisième trimestre 2017. Le nombre de personnes traversant la Méditerranée de la Libye vers l'Italie est passé de 11 500 à 6 300, entre juillet et septembre.

Et c'est à eux de proposer des solutions. L'Union européenne et la France doivent être des partenaires qui s'appliqueront à aider l'Afrique à stopper ses problèmes.

Pendant ce temps, sur le continent, des voix s'élèvent pour interpeller les dirigeants africains. Et parmi elles, celle de l'activiste politique tchadien Abdelkérim Yacoub, coordonnateur du mouvement citoyen PACT et signataire d'une pétition pour l'abolition de l'esclavage : « Ce n'est pas à l'Union européenne et à la France de toujours proposer des solutions.

Même avis pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Mais l'Afrique n'est pas non plus la seule responsable selon lui, les torts sont partagés avec l'Union européenne.

Et pour le ministre Ally Coulibaly, les torts sont partagés entre responsables européens et africains dans ce drame : « Ne faisons pas porter à l'Occident la responsabilité de ce qui se passe.

Pour sa part, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur accueillait, ce jeudi soir à Abidjan, plus de 300 immigrants clandestins ivoiriens revenus de leur terrible périple en Libye.

