Ile Maurice: Accident mortel à St-Julien - «Li inosan, li'nn perdi lavi betman», dit l'époux de la victime

Après sa retraite, le couple avait décidé de faire du social. La victime est connue dans la région comme ayant le coeur sur la main. Elle laisse derrière elle son époux et deux enfants, un fils et une fille. Les funérailles ont lieu ce vendredi 24 novembre, à 15 heures.

Les images de cette journée tournent en boucle dans la tête de Dharmendra Reekoye. Le couple revenait d'une conférence à Phoenix et voulait se rendre chez sa fille dans l'Est pour voir son petit-fils. «Mon épouse voulait le voir.» D'ajouter : «En route, elle me donnait à manger. Cette image d'elle restera toujours gravée dans ma mémoire.»

Vijaya Lutchmee Reekoye est décédée alors qu'elle était en route pour l'hôpital de Flacq. Son époux a perdu connaissance et un volontaire les a transportés à l'hôpital. Les occupants de la Jaguar ont tous été blessés et ont été menés au même établissement.

