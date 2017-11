Cote d'Ivoire: Conflit à l'ouest - La jeunesse du Grand ouest salue les décisions du gouvernement

Le renforcement du déploiement des forces de défense et de sécurité dans le Cavally dont le nombre est porté à 1000 éléments pour une durée minimale de trois mois. « La Joaci voudrait exprimer son adhésion à ces mesures qui sont objectivement de nature à ramener le calme et la sérénité dans le Cavally ; c'est donc le lieu de féliciter tout le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour les décisions courageuses prises », a-t-il affirmé.

Au cours d'une conférence de presse, tenue mercredi dernier, à Yopougon, Gouéi Eric Teka, président de la Joaci, a salué cette mesure qui, selon lui, permettra effectivement de ramener le calme dans la région. A savoir, la mise en œuvre immédiate, avec le concours de l'Ong IDH, d'une opération de recensement et d'identification des occupants de la forêt classée du Goin Debé, avec levée des occupations ; la levée des occupations de toutes les forêts classées qui restent et demeurent propriétés exclusives de l'Etat ; la conduite d'une vaste opération de désarmement et de sécurisation du Cavally. Ainsi que la poursuite des enquêtes sur les faits de criminalité enregistrés.

