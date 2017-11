Togo: Création d'une Cellule présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires

Réunis en Conseil des ministres hier jeudi, les minisitres du gouvernement togolais après avoir suivi une communication relative à la mission du cabinet TONY BLAIR INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE auprès du gouvernement togolais a adopté un décret portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule présidentielle de l'exécution et du suivi des projets prioritaires.

Selon le compte rendu de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, ce décret adopté porte création, attributions et fonctionnement de la Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires.

Ainsi, dans la perspective de ce décret, et "dans le but de réaliser davantage des projets concourant au bien-être des populations togolaises et dans la continuité des efforts déjà entamés, le gouvernement togolais ambitionne la création de milliers d'emplois décents sur les cinq prochaines années dans divers secteurs productifs de l'économie".

L'on indique que "TONY BLAIR INSTITUTE est une organisation à but non lucratif, créée par l'ancien Premier Ministre britannique, ayant pour objectif de partager les dividendes de la mondialisation avec le plus grand nombre de personnes. L'institut opère aujourd'hui dans une douzaine de pays en Afrique, en mobilisant les experts travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements dans une approche intégrée, sensible au contexte local".

Cet institut adoptant une démarche de co-création avec le gouvernement en proposant des solutions appropriées à des défis propres au Togo. L'équipe du TONY BLAIR INSTITUTE a pour mission de renforcer les compétences, les systèmes et les structures nationales qui sous-tendent la réalisation et l'ancrage institutionnel de ces projets", ce qui se traduit "par une politique de formation des jeunes talents togolais", "certains jeunes togolais sont déjà en formation au siège de l'Institut en Ethiopie.

Outre la formation d'excellence, ils bénéficieront également à leur retour au Togo, d'un coaching personnalisé jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau de performance leur permettant d'être mobilisés dans les structures et institutions en lien avec le partenariat du TONY BLAIR INSTITUTE".

"L'institut interviendra dans les projets d'investissements prioritaires, la réalisation de réformes visant à améliorer le climat des affaires et l'opérationnalisation de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires, en facilitant l'échange d'expérience et l'élaboration d'outils et méthodes nécessaires à la mission de la cellule", indique-t-on dans le communiqué.

En adoptant le décret portant création, attributions et fonctionnement de la Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires, le Conseil dote le Togo d'un outil chargé de suivre l'exécution des projets prioritaires identifiés dans le cadre d'arbitrages nationaux, ceci en lien avec les porteurs de ces projets et en associant tous les acteurs ; permettre la visibilité des résultats obtenus et veiller à ce que ces résultats aient réellement un impact sur la population ; garantir et mettre en œuvre les actions pour une association du secteur privé aux initiatives prioritaires et à l'atteinte des résultats attendus ; développer des outils et méthodologies de pilotage et d'exécution des projets et s'assurer de leur bonne diffusion au sein de l'administration togolaise ; et enfin développer et mettre en œuvre, tant au niveau national qu'international, un plan de communication autour des résultats obtenus.

Le Togo se dote ainsi d'un instrument de performance dans l'exécution des projets prioritaires pour le bien-être de l'ensemble de la population.