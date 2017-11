Togo: Le gouvernement décrete l'organisation et le fonctionnement de la FETOSSU

Depuis un moment, la création de la FETOSSU était dans les tuyaux. Par un nouvel acte, hier en Conseil des ministres, le gouvernement a statué sur l'orgnisation et le fonctionnement de la FETOSSU (Fédération Togolaise des Sports Scolaires et Universitaires).

En effet, par un décret adopté, le gouvernement, entendu que "la pratique des activités physiques et sportives au Togo a souffert pendant longtemps de l'inexistence d'un cadre juridique et réglementaire, un vide juridique qui n'a pas permis d'atteindre tous les objectifs escomptés : les sports scolaires et universitaires étant une pépinière de talents sportifs", a décidé d'agir.

Ce décret, selon le communiqué ayant sanctionné les travaux du Conseil des ministres, "portant organisation et fonctionnement de la fédération togolaise des sports scolaire et universitaire, pris en application de la loi portant charte des activités physiques et sportives au Togo s'inscrit dans la perspective, selon laquelle, "l'évolution de la pratique des activités physiques et sportives tendant de plus en plus vers le professionnalisme, il est nécessaire de repenser et de reformuler le secteur en vue de donner une chance à l'éclosion d'une jeunesse pleine de talent dont regorge notre pays".

On soutient tout ça par le fait que " les sports scolaires et universitaires, connus couramment sous l'appellation de « championnats scolaires et universitaires », n'ont pas bénéficié, depuis leur origine, d'un cadre réglementaire devant régir leur organisation".