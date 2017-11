Afrique du Sud: L'athlète Oscar Pistorius condamné à une nouvelle peine de plus de 13 ans de prison

Ce vendredi matin, l'athlète a donc vu sa peine alourdie à 13 ans et 5 mois de prison. Depuis un an, l'ancien champion paralympique, amputé des deux jambes, était de retour en prison, au sein d'un établissement adapté à son handicap.

Finalement, en 2016, la Cour constitutionnelle le condamne à six ans de prison. Une sentence bien inférieure à la peine plancher de 15 ans prévue par la loi en cas de meurtre. Le parquet estime que la peine est « scandaleusement clémente » et il saisit directement la Cour suprême.

Un an plus tard, en 2015, le parquet fait appel, estimant qu'Oscar Pistorius aurait dû être condamné pour « meurtre ». L'athlète est, malgré tout, libéré mais assigné à résidence chez son oncle à Pretoria. Dans la foulée, la Cour suprême déclare Oscar Pistorius coupable de « meurtre ».

En Afrique du Sud, l'athlète Oscar Pistorius a été condamné en appel à 13 ans et 5 mois de prison pour la mort de sa compagne Reeva Steenkamp. La Cour suprême a donc alourdi la peine, estimant qu'il s'agissait bien d'un « meurtre » et non d'un « homicide involontaire ».

