Burkina Faso: Secteur privé - 8 structures en synergie pour booster l'économie

Huit structures d'appui au secteur privé ont signé le 21 novembre 2017 à Ouagadougou, la Charte de concertation visant, entre autres, à créer un cadre de diffusion de bonnes pratiques en matière d'accompagnement et à instaurer une logique de coopération.

Des structures d'appui au secteur privé veulent mettre en synergie leurs efforts pour être plus efficaces afin de booster l'économie nationale. Il s'agit de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina), la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), le Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso (API-BF), la Chambre des métiers de l'artisanat (CMA-BF), les Chambres régionales d'agriculture (CRA) et la Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF). Elles ont signé le 21 novembre 2017 à Ouagadougou la Charte du cadre de concertation. Selon les premiers responsables de ses structures, des actions prioritaires après la signature seront mises en œuvre. Il s'agit de l'identification, à travers une large concertation, des principales préoccupations du secteur privé et leur transmission aux autorités compétentes.

Il y aura aussi un plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations du secteur privé dans la formulation des projets et programmes des partenaires techniques et financiers, de même que l'organisation des rencontres de concertation sectorielles avec les institutions publiques sur les préoccupations structurelles du secteur privé. Comme autres actions, il faut noter la coordination de la participation du secteur privé aux instances de pilotage des politiques/programmes de développement, notamment la revue du PNDES. Pour le vice-président de la CCI-BF/Services, Doudou Doumbia, la signature du cadre de concertation marque un tournant décisif dans la structuration du paysage institutionnel du secteur privé burkinabè. "Plus qu'un symbole, la présente cérémonie marque un tournant décisif dans l'organisation du paysage du secteur privé. Elle est l'aboutissement d'un long processus de réflexion et de concertation", a-t-il déclaré. M. Doumbia a ajouté que le Burkina Faso a opté de bâtir une économie de marché en créant un espace d'expression pour l'initiative privé, Cette option, a-t-il indiqué, a nécessité de profondes réformes pour créer des conditions d'émergence d'un secteur privée dynamique et créateur de richesses et d'emplois.

C'est dans ce contexte a souligné Doudou Doumbia, qu'est intervenue la restructuration des structures d'appui existantes pour améliorer l'accompagnement des entreprises. Loin d'être une structure institutionnelle de plus, le cadre de concertation a rassuré M. Doumbia, servira de catalyseur pour une nouvelle approche concertée des problématiques de développement du secteur privé.