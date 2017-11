Burkina Faso: Cœur des hommes - Aider les enfants de la rue

«Les artistes musiciens, Floby, Will B Black, Imilo le Chanceux, l'inspectrice Mouna, inspecteur Roch de la série humoristique Commissariat de Tampy, l'athlète Marthe Koala, seront les mannequins des stylistes Bkoss, Malika Assad et Ben Isaac. Cette cérémonie est placée sous le parrainage d'Aristide Bancé, international footballeur burkinabè. Une tombola pour gagner un billet d'avion et un abonnement annuel de Sidwaya numérique sera mise en vente pour les spectateurs.

«Cœur des hommes», c'est la soirée artistique et caritative qu'Afriyelba en collaboration avec Wakafrica Fashion organise ce soir vendredi 24 novembre 2017 à Bravia hôtel de Ouagadougou, à partir de 18 heures. Au menu de la soirée, de prestations d'artistes-musiciens, une défilé de mode, une vente aux enchères des maillots de l'ancien footballeur international Moumouni Dagano. Selon le promoteur, Yannick Sankara, directeur général de Afriyelba, parmi les mannequins du défilé de mode, il y aura des stars du monde sportif et artistes-musiciens.

Wakafrica Fashion et Afriyelba organisent ce soir, 24 novembre 2017, à Ouagadougou, une soirée caritative et artistique. «Cœur des hommes» a pour objectif de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants de la rue.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.