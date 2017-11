Burkina Faso: Citoyenneté - Du sport pour lancer les activités

Entre autres activités qui vont meubler la SENAC, il y aura des conférences, une journée de salubrité des arrondissements, une journée nationale du drapeau, une journée de contrôle et de sensibilisation des horaires de travail, etc. Le public est invité à participer massivement aux activités. La cérémonie de clôture est prévue le 30 novembre, sous la présidence de SE le Premier ministre.

Le thème de cette 14e SENAC est «Le respect des couleurs et des symboles de la nation, gage d'une citoyenneté responsable et de l'unité nationale». Le choix de cette thématique, explique M. Fayama, fait suite au constat de, «l'effritement des valeurs identitaires de notre société» et poursuit-il, «Il faut remettre les symboles de l'Etat à l'ordre du jour pour que chaque Burkinabè prenne conscience».

A la tête du peloton, il y avait le directeur du cabinet du MJDHPC, Issa S. Fayama, représentant le ministre, et d'autres autorités de structures administratives. A l'arrivée, après le rafraîchissement, l'aérobic a servi de séance de relaxation. Le directeur de cabinet a remercié tous les participants pour avoir ménagé leur temps pour le cross. Le choix du sport pour lancer les activités de la SENAC, selon lui, s'explique par le fait qu'il faut «un esprit sain dans un corps sain, et aussi qu'il faut amener le Burkinabè à inclure le sport dans son quotidien».

