Ile Maurice: Nathalia Vadamootoo - «Les Quatrebornais sont tristes et déçus»

Quant au coût de sa campagne, l'habitante de Beau-Bassin dépense entre Rs 4 000 et Rs 6 000 par semaine. Notamment pour les photocopies et le diesel.

Elle soutient qu'elle préfère donner la parole aux citadins. «J'ai un micro et un haut-parleur qui m'ont été offerts et j'invite les gens à venir s'exprimer ouvertement», affirme-t-elle.

Cette habitante de Beau-Bassin dit avoir remarqué que les habitants de la ville des fleurs sont dans une phase de déprime et de détresse. «Ils sont tristes et déçus.» Pour sa campagne, Nathalia Vadamootoo dit ne pas croire au porte-à-porte, aux banderoles, aux oriflammes ni aux meetings. Selon la candidate indépendante, les gens «en ont marre de tout cela». Elle mise sur la communication dans les rues et distribue des graines pour que les gens en plantent chez eux.

