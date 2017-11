Mali: Réalisations de Barkhane au Mali - 17 projets civilo-militaires pour un montant de 300 000 euros

S'agissant de l'appui aux FAMA, le général Allavène a tenu à rappeler que la force Barkhane est au Mali à l'invitation du peuple Malien. Dans ce cadre, la force Barkhane travaille en étroite collaboration avec les FAMa dans le domaine du renseignement et en renfort. En effet, en 2017, la force Barkhane a mené 63 patrouilles communes avec les FAMa. Ainsi, il précise que la force Barkhane est une force de combat et travaille en partenariat avec les FAMa. « La force Barkhane n'est pas partenaire des groupes signataires », souligne-t-il.

Selon lui, Barkhane est engagée auprès des populations Maliennes pour leur apporter la sécurité nécessaire, le retour de la paix et du développement dans le pays. Aussi, Barkhane soutient des actions de développement et réalise elle-même des actions à impact rapide sur les populations.

En plus, la force intervient dans d'autres domaines à savoir l'éducation, l'assainissement, la réhabilitation de certains bâtiments, l'eau et l'électricité. Il a fait cas de la réalisation de 17 projets civilo-militaires majeurs pour un montant de 300 000 euros. Lesquels ont été conduits en 2017 au profit de la population Malienne.

Il ressort que depuis le 1er janvier 2017, les médecins de Barkhane ont effectué plus de 5000 consultations médicales pour améliorer la situation sanitaire des populations maliennes. Ainsi, 500 patients ont été opérés par la force. S'y ajoutent 1200 journées d'hospitalisation et 10 000 soins prodigués. Mieux, le commandant Allavène précise que le dispositif sanitaire installé à Gao, est équipé de scanner et reçoit des militaires maliens pour des soins d'urgence.

