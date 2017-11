Madagascar: Ambositra - La réceptionniste d'un hôtel violée et poignardée à mort

Selon toujours les informations, Tsiory est une étudiante universitaire en troisième année. Elle travaillait dans cet hôtel en tant que stagiaire depuis à peine quinze jours. Vu la jeunesse et le statut de la défunte, la question se pose sur le mobile de cet acte atroce. S'agit-il d'un crime passionnel où un acte de banditisme purement et simplement ?

Il s'agit de Rosalie Rakotoharimaka ou Tsiory pour ses proches. Cette jeune femme de 24 ans est retrouvée grièvement blessée par des coups de couteau et agonisant sur le bord de la rue devant son lieu de travail. Evacuée d'urgence à l'hôpital, elle a succombé quelques minutes plus tard.

