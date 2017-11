Madagascar: Face-à-face à l'Assemblée - Le Gouvernement interpellé sur l'insécurité et la hausse des prix

De leur côté, les députés ont interpellé l'équipe gouvernementale par rapport aux attaques des « dahalo » et à l'insécurité grandissante qui frappent tous les districts de Madagascar et la flambée des prix du riz. A noter que la rencontre entre le Gouvernement et les députés se poursuit ce jour à Tsimbazaza.

Dans sa présentation, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana a souligné les efforts déjà fournis par le gouvernement sur tous les domaines de la vie sociale. Il a évoqué entre autres, les travaux réalisés dans le cadre de l'insécurité, la hausse des prix du riz et des produits de première nécessité, la Santé publique, l'Education, la Diplomatie, le Tourisme, l'Energie, la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation des routes.

