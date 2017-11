Madagascar: Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation / CNaPS - Appui aux Collectivités territoriales décentralisées en Haute Matsiatra

Le renforcement de capacité des maires permet d'améliorer significativement le management des ressources humaines et la gestion financière au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).

Dans le but de solutionner les problèmes administratifs et financiers des CTD en Haute Matsiatra, le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) et la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) ont procédé au renforcement de capacité de plus de 300 maires, des 3 districts de la région.

Décentralisation. Dans une démocratie et décentralisation effectives, les vient Collectivités territoriales décentralisées (CTD) constituent le socle du développement. Conscients de cela, le MID et la CNaPS (appuient conjointement ces communes. Le premier objectif est d'offrir aux agents contractuels (ECD) au sein de ces CTD ainsi qu'à leur famille une protection sociale. La sécurité sociale des travailleurs municipaux doit être considérée sérieusement, car c'est un droit humain reconnu dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Par ailleurs, l'autonomie et l'indépendance financière des communes constituent le second but en aval.