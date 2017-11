Ile Maurice: Jin Fei - l'Eden Garden Culture and Entertainment Square opérationnel en septembre 2018

Un projet ambitieux. Voire un bâtiment emblématique futur dans tout l'océan Indien. En tout cas, c'est ainsi que les promoteurs décrivent l'Eden Garden Culture and Entertainment Square qui devrait sortir de terre, à Jin Fei, en septembre 2018. Aujourd'hui, vendredi 24 novembre, une cérémonie a eu lieu sur place pour marquer la fin des travaux de la structure principale de ce bâtiment au coût de Rs 1,1 milliard.

L'Eden Garden Culture and Entertainment Square fera partie intégrante de la Smart City de Jin Fei. Le coût total du projet est de Rs 30 milliards. Ce bâtiment de 42 mètres, composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages, abritera une salle des fêtes pour la célébration des mariages, des salles de cinéma, des salles de conférences et de karaoké, de billards, des salles de jeux électroniques ainsi que divers magasins. Le tout, sur une superficie de 14 337 m².

Ce projet de grande envergure sera suivi par la construction d'un hôtel cinq-étoiles qui devrait débuter en janvier 2018. Par ailleurs, le design de l'Eden Garden Culture and Entertainment Square a été conçu par AEPA & TSC Architects Engineers TNC. Benchmark Ltd, consultant local, et la China State Construction Engineering Company ont été choisis pour les travaux.