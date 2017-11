Madagascar: Slam national - Les finalistes connus !

Les sélections sont terminées ! Les candidats qui vont représenter leur région se préparent pour la grande finale.

« Toute une semaine de pure folie poétique et de slam à l'état brut ». C'est ainsi que les membres de l'association Madagaslam qualifient la grande aventure à laquelle ils vont participer. Du 2 au 9 décembre, les amoureux des mots vont effectivement se donner rendez-vous à Tana pour la grande finale du slam national. C'est également pendant cette grande messe que les noms des gagnants pour l'année 2017 vont être connus. Une esquisse des finalistes se dessine effectivement déjà ! Pour plusieurs villes, les finalistes sont connus. Des nouveaux venus, des anciens finalistes, des tout jeunes, des plus âgés... toutes les générations sont présentes, car le slam est avant tout un art fédérateur qui ne se limite pas à un nombre. Tout le monde y est la bienvenue. Seul critère d'adhésion aux différentes associations : aimer jouer avec les mots.

Les finalistes. Des sélections à Antsirabe, Tamatave, Majunga, Tana, Fianarantsoa, Tuléar et Diégo, 21 noms en sont donc ressortis. Chaque ville doit effectivement être représentée par trois slameurs. Pour Antsirabe ce seront trois jeunes, déjà connus dans la Ville d'Eaux : Barry Benson, Kasaina et Jao kely, qui défendront leur ville. Les représentants de Toamasina ne sont pas moins excellents. Pour la grande finale, qui se tiendra à Tana le 9 décembre, nous verrons donc se succéder sur Revolver, Lem's rime et Aurélie représenteront les slameurs de la ville du Grand port. Avec les délégués de Mahajanga Rick, Leslie et Salmo, la compétition promet beaucoup de surprises.

Les Fianarois n'ont rien à envier à leurs adversaires. Man'teur St, Mainty Maso et Fabios sont également des poids lourds. Partout, Nathi et Baly, représentants de la ville de Tuléar sont eux aussi des as à ne surtout pas prendre à la légère. Antsiranana sera représenté par Rojo, Joelle et WPV, Tuléar par Partout, Nathi et Baly. Tana ne sera pas en reste. Avec Conan, Seth Seven et System-D, les autres candidats vont avoir du pain sur la planche. En tout cas, cette édition 2017 promet !