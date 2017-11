Madagascar: Peinture - Yasmine fidimalala se confirme dans « Feeling »

Artiste peintre, Yasmine Fidimalala a commencé des portraits en dessin avant d'évoluer dans la peinture à l'huile, en passant par l'acrylique à l'aquarelle. Ayant découvert la sculpture sur bois et au papier mâché, elle choisit faire de la femme son thème de prédilection. Femme, mère, folle, travailleuse, malagasy, tout y est et rien n'est laissé au hasard. Sa muse reste néanmoins, sa fille. Allant d'une bouille de bébé jusqu'à l'adolescence, la plupart de ses tableaux reflète son amour de mère.

« Majeurs et vaccinés », « Les couleurs d'aimer », « Mon petit cœur brisé », ou encore « poupée cassée » autant d'expositions reflètent les vécus d'Yasmine Fidimalala. Faisant de son art sa thérapie, cette fois la jeune femme conjugue plus de 20 ans de carrière dans une seule exposition. Elle ramènera son « Feeling» à la Boussole Isoraka. Une exposition à travers laquelle elle exprimera des remerciements à l'égard des siens.

