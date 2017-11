Madagascar: Billard - Stéphane Razafinimanana président

Des années de compétition, des années de présence et c'est le 31 octobre dernier que la Fédération malagasy de billard a vu le jour.

En fait, cette nouvelle fédération présidée par Stéphane Razafinimanana a eu une dérogation spéciale. Ceci afin de permettre aux joueurs de s'identifier, de rentrer dans les clubs et surtout s'aligner à l'international. Sur les 12 membres de bureau, on aura donc deux vice-présidents. Et comme pour dire peut-être que c'est un sport de mecs ? Il n'y a que Stéphanie Ramaroson comme femme dans le bureau exécutif. « Plusieurs propriétaires de salles, une grande majorité de présidents de clubs, les organisateurs de tournois, ainsi que les joueurs, de l'ancienne et de la nouvelle génération, se sont regroupés pour formaliser une démarche associative pour le développement de la discipline et pour l'intérêt général, au vu de son évolution ces dernières années ». Presque dans chaque coin de la ville, on voit une salle de billard. Ce sport peut même s'autofinancer pour les compétitions. Quand les jeunes jouent, ils paient et en tant que loisirs des jeunes assez nantis, son évolution pourrait être rapide, car les tournois peuvent affluer. Sans structure officielle, ils ont tenu, alors avec la fédération, il n'y a aucune raison de ne pas prendre son envol.

Selon leur porte-parole « Madagascar possède un potentiel non négligeable de joueurs de haut niveau. Depuis plus d'une décennie, des tournois s'organisent régulièrement dans les salles de billard à travers le pays, sans cadre officiel ». L'existence de cette fédération sera une sorte de sésame à l'international. « Nous estimons que le moment est opportun pour créer une structure officielle permettant de gérer et de développer cette discipline ». Et pour ceux qui visent le comité olympique malagasy, le billard est bel et bien une discipline olympique et sa voix devra compter pour les prochaines élections olympiques.

La Fédération malgache de billard est en contact avec la Fédération Africaine de Billard et la Fédération Française de Billard. Madagascar est invité par exemple au championnat du monde en Chine en janvier, au championnat d'Europe à Malte en Février. Plus loin, en novembre 2018 le sommet africain nous attend.

Le bureau

Président : Stéphane Razafinimanana

Vice-Président : Alain Paul Andrianaivo

Vice-Président chargé de la communication et relations avec les médias : Patrick Ratsimba

Secrétaire Général : Jasminah Rasoanarivo

Trésorier : Dina Andrianarimanana

Directeur Technique chargé de la performance : Rindra Andriamihaja

Directeur Technique chargé des tournois : Andriamanalina Harambato Razafindrakoto

Conseiller : Théogène Edmond Randrianarisoa

Conseiller : Mamisoa Raharijaona

Conseiller : Jean Claude Ravelomanana

Conseiller : Fenosoa Robert Andriantasy

Conseillère : Stéphanie Ramaroson