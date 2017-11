Madagascar: Les Orchidées blanches - Vie épanouie malgré la déficience intellectuelle

Hier, le centre médico-éducatif Orchidées blanches sis à Androhibe a ouvert ses portes à tous ceux qui désirent devenir acteurs dans la prise en charge des enfants atteints de déficience intellectuelle. En effet, une sensibilisation de masse est encore nécessaire pour éradiquer la stigmatisation-volontaire ou involontaire-dont les enfants porteurs de tels handicaps sont victimes.

Cette année les organisations confessionnelles, les professionnels du milieu éducatif, ainsi que la presse étaient les invités d'honneur. Selon Mme Faralalao, Directrice et parmi les fondatrices du centre en 1972, le choix de ces invités n'est pas dû au hasard : « Les hommes et femmes d'église représentent à nos yeux des médiateurs de choix, car lors des rassemblements religieux, ils peuvent sensibiliser les fidèles, lesquels vont perpétuer la sensibilisation dans leur cercle familial et social respectif. Idem pour les journalistes qui s'ils jouent pleinement leur rôle de leader d'opinion, peuvent entreprendre une sensibilisation à grande échelle. ».

Amour et talents. En effet, les enfants présentant une déficience intellectuelle, comme le caractérise le centre, sont certes différents des autres enfants dits « normaux », mais ils sont tout aussi riches intérieurement, voire plus. Ils ont besoin d'amour et d'appréciation autant qu'ils en ont à donner. Par ailleurs, au centre, leurs talents artistiques sont encouragés, pour ne parler que de la danse, du dessin, ou de la peinture. Ce qui caractérise ces enfants, jeunes ou moins jeunes, d'après ce que nous avons constaté sur place, c'est que dans leur monde, tout ce qui est factice n'a pas sa place.

Insertion socio-professionnelle. Les enfants éduqués au centre sont également intégrés dans un processus d'intégration sociale et professionnelle, selon leur niveau d'âge mental et leurs préférences. Ils sont ainsi partie prenante des divers ateliers générateurs de revenus pour le centre -et pour eux- : un atelier craie, une classe verte, un atelier de céramique, une ferme biologique. Par ailleurs, les enfants du centre, bénéficie d'une éducation riche et sur mesure. Une enseignante au sein d'un établissement favorable à l'éducation inclusive a par exemple remarqué que beaucoup des approches et méthodes pédagogiques appliquées au sein du centre gagneraient à être appliquées chez eux.